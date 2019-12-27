В аэропорту Алма-Аты рассказали подробности о крушении самолета
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Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан упал из-за столкновения с двухэтажным зданием после взлета. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.
Взлетающий самолет на некоторое время пропал с радаров. Через 10-25 минут он был обнаружен на земле. Известно, что после крушения возгорания самолета не было.
Оперативно прибывшие на место спасатели уже эвакуируют пассажиров и членов экипажа. Также стало известно, что из-под завалов спасатели достали тела семи человек.
Обстоятельства происшествия и причины установит специальная комиссия, подчеркнули в пресс-службе.
На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.
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