В аэропорту Алма-Аты рассказали подробности о крушении самолета

Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан упал из-за столкновения с двухэтажным зданием после взлета. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

Взлетающий самолет на некоторое время пропал с радаров. Через 10-25 минут он был обнаружен на земле. Известно, что после крушения возгорания самолета не было.

Оперативно прибывшие на место спасатели уже эвакуируют пассажиров и членов экипажа. Также стало известно, что из-под завалов спасатели достали тела семи человек.

Обстоятельства происшествия и причины установит специальная комиссия, подчеркнули в пресс-службе.

На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пассажирский самолет упал в Казахстане

— Семь человек погибли в авиакатастрофе в Казахстане