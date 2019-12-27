Семь человек погибли в авиакатастрофе в Казахстане

В результате падения пассажирского самолета в Казахстане погибли не менее семи человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития республики.

По данным ведомства, падение самолета произошло почти сразу после взлета. Воздушное судно при взлете с аэропорта Алма-Аты столкнулось с двухэтажным зданием и потеряло высоту.

«Число погибших составляет 7 человек»», — добавили в ведомстве.

По предварительным данным, на борту находилось 100 человек. Среди них: 95 пассажиров и пять членов экипажа.

На данный момент на месте работают экстренные службы.

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