В Грузии задержан россиянин, член международной ОПГ наркоторговцев

В Грузии задержали семерых членов международной организованной преступной группировки (ОПГ), которая осуществляла изготовление и продажу синтетических наркотиков в республике и других странах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Центрального управления криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

Как отмечается, среди задержанных один гражданин Грузии, шестеро — Киргизии, Казахстана и Украины.

По словам Челидзе, в общей сложности полицейские изъяли в Тбилиси, Кутаиси и Батуми 21 кг синтетического наркотического порошка и до 10 литров жидких наркотиков. Их стоимость оценивается в 6 млн лари ($2,1 млн).

Известно, что главарем ОПГ был гражданин Украины.

Глава МВД также сообщил, что преступники производили и продавали наркотики в Армении, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане и Грузии.

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