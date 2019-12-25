Власти Москвы отрегарировали на массовое отравление детей, приехавших на соревнования
Представитель пресс-службы столичного департамента здравоохранения заявил, что прибывших в Москву на соревнования по робототехнике детей, которые массово отравились, планируется госпитализировать. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что к детям в отель, где они проживают, прибыли бригады скорой помощи, которые поставили предварительный диагноз — бактериальное пищевое отравление.
В департаменте здравоохранения сообщили, что всего отравились 16 детей, они все находятся в удовлетворительном состоянии, их планируют госпитализировать в профильные городские больницы.
«В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно- диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме», — добавили в ведомстве.
До этого сотрудник отеля Red Brick заявил, что 12 детей почувствовали недомогание после 12 дня 24 декабря.
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