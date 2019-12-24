СМИ узнали содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Аудиозапись телефонного разговора стрелка с Лубянки публикует «Московский комсомолец».

Со ссылкой на источник в следствии СМИ узнало, как провел последние часы «стрелок с Лубянки» Евгений Манюров. Выяснилось, что он посещал уроки английского языка на Мясницкой улице.

Он прошел два урока, по его словам, с целью проводить для кого-то экскурсии по Москве. Как рассказала руководительница курсов, разговор с Манюровым состоялся перед стрельбой на Лубянке, около 18.00 мск в четверг, 19 декабря. Мужчина пытался узнать реквизиты школы.

Как отмечается, стрелок мог отправиться на место как раз от школы, которая располагалась поблизости.

Манюров 19 декабря совершил нападение на здание ФСБ, в результате чего погибли два сотрудника спецслужбы. Сам стрелок был нейтрализован.

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