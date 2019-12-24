31 декабря может стать нерабочим, но число выходных сохранится

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что с 2020 года 31 декабря может стать нерабочим днем на законодательном уровне, однако число выходных сохранится, передает РИА «Новости».

«Конечно, за то, чтобы 31 декабря был выходным днем», — отметила спикер Совфеда, добавив, что в этот день российские семьи хотят готовится к празднику, а не думать о работе.

При этом она напомнила, что многие организации объявили 31 декабря в текущем году выходным, а также многие регионы перенесли рабочий день с 31 декабря 28 декабря.

«У нас много выходных дней, надо где-то сократить, так скажем, на один день, чтобы не увеличить общее количество выходных дней, я буду голосовать за», — пояснила Матвиенко.

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