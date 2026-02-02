Размер шрифта
Эрмитаж запустил первую полностью виртуальную выставку

Эрмитаж открыл первую полностью виртуальную выставку о женщинах-художницах
Игорь Руссак/РИА «Новости»

Государственный Эрмитаж запустил на своем сайте первую полностью виртуальную выставку «Искусство быть художницей», посвященную выдающимся женщинам в европейском искусстве XVII–XX веков. Выставка доступна для просмотра с 1 февраля на сайте Эрмитажа в разделе «Виртуальный визит», сообщили в пресс-службе музея.

Там заявили, что в эрмитажном собрании хранятся произведения женщин, вошедших в историю мирового искусства. При этом в постоянной экспозиции находится меньшая часть этих работ.

«Задача цифрового проекта — отдать дань тем, кто, несмотря на социальные ограничения, повлиял на стиль и моду своего времени», — говорится в сообщении.

На выставке представлены произведения болонской художницы Элизабетты Сирани (1638-1665), венецианки Розальбы Каррьеры (1675-1757), которая ввела в моду жанр пастельного портрета, знаменитых портретисток екатерининской эпохи — Анны Доротеи Тербуш-Лисиевской (1721-1782), Ангелики Кауфман (1741-1807), чье искусство современники считали эталонным.

В декабре гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что в 2026 году музей представит более 30 выставок. Среди них выставка «Екатерина II», которая запустит цикл, посвященный правителям Российской империи. Другим крупным проектом будет выставка «Иконы «романовских писем» в собрании Эрмитажа».

Некоторые проекты будут посвящены эрмитажной школе реставрации и научной деятельности музея. Это выставка «Тициан. Последний шедевр: «Святой Себастьян»», приуроченная к завершению реставрации картины, и выставка «Новая Голландия» – она представит более 100 картин, авторство и история которых были установлены в ходе научной работы.

Ранее в Норвегии из музея похитили скульптуру за $15 тысяч.
 
