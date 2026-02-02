Размер шрифта
В России анонсировали первый пуск частной ракеты в космос

Space Energy планирует первый в России пуск частной ракеты Kamchatka-1 в космос
Shutterstock/FOTODOM

Российская частная компания Space Energy планирует в третьем квартале 2026 года впервые запустить суборбитальную ракету сверхлегкого класса Kamchatka-1. Об этом сообщил РИА Новости главный конструктор компании Георгий Емелин.

По его словам, основной задачей миссии является достижение линии Кармана. Емелин отметил, что о конкретной дате запуска в компании смогут говорить ближе к этому времени, поскольку она во многом зависит от логистики и процедур согласования.

Предварительно в качестве площадки, откуда будет стартовать ракета, был выбран полигон Капустин Яр в Астраханской области. Емелин уточнил, что сейчас на космодромах России нет стартовых столов, полностью подходящих под параметры ракет Space Energy, поэтому выбор площадки в большей степени определяется наличием достаточной территории и возможностью подготовки собственной стартовой позиции. Он добавил, что в настоящее время идет стадия сбора и подготовки всех необходимых документов для согласования использования полигона.

Согласно данным компании, опубликованным в ее Telegram-канале, стартовая масса твердотопливной ракеты Kamchatka-1 составляет 297 кг. Ракета чуть более пяти метров в длину, ее диаметр составляет 0,37 метра.

До этого американская компания SpaceX обратилась за разрешением на запуск до 1 млн спутников на орбиту Земли для реализации масштабного проекта по созданию космических дата-центров.

Ранее Россия запустила в космос спутники дружественных государств.
 
