В переписке Эпштейна обсуждали Зеленского

В переписке с участием скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна обсуждались выборы на Украине и содержались сомнения насчет способности украинского президента Владимира Зеленского управлять страной. Об этом говорится в новых документах по его делу, опубликованных министерством юстиции США.

«Россияне ненавидят (действующего на тот момент президента Украины Петра. — «Газета.Ru») Порошенко, так что это может быть полезно для содействия урегулированию конфликта. Но я понятия не имею, способен ли он (Зеленский. — «Газета.Ru») управлять страной», — сказано в одном из сообщений, автор которого на данный момент неизвестен.

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовало министерство юстиции США. Пакет включает более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Эпштейна обвинили в том, что с 2002 по 2005 год он привозил в свой дом в Нью-Йорке, а также на частный остров десятки несовершеннолетних девушек. По данным следствия, самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в бессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее Эпштейн в письме 2014 года заявил, что майдан на Украине даст массу возможностей.