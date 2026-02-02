Во Франции из кишечника 88-летнего француза достали старинный снаряд

Во французском Тулузе врачи обнаружили снаряд времен Первой мировой войны в кишечнике 88-летнего мужчины. Об этом пишет газета Le Figaro.

По данным издания, мужчина обратился в больницу в связи с дискомфортом в области прямой кишки и заявил, что там находится инородный предмет.

«В процессе удаления объекта хирург идентифицировал в нем боеприпас периода Первой мировой, протяженностью приблизительно 16 сантиметров при диаметре в 4 сантиметра», — говорится в материале.

Отмечается, что пациенту предстоит дать официальные показания касательно того, где он взял боеприпас. Тем не менее, власти не будут подвергать мужчину уголовному преследованию.

До этого в Индии мужчина попал в больницу после экспериментов с пылесосом. В день инцидента он убирал помещение мастерской с ткацким станком с помощью воздушной трубки, подключенной к компрессору. В какой-то момент он решил вставить трубку в задний проход.

В результате у него вздулся желудок, появилась одышка. В этот момент недалеко находились коллеги, они привезли его в больницу, где пострадавшего направили в отделение интенсивной терапии. Врачи спасли его.

Ранее во время празднования Нового года у россиянина застрял мандарин в заднем проходе.