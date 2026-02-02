Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Во Франции из кишечника 88-летнего француза достали старинный снаряд

Le Figaro: в прямой кишке 88-летнего француза нашли снаряд времен Первой мировой
Pixabay

Во французском Тулузе врачи обнаружили снаряд времен Первой мировой войны в кишечнике 88-летнего мужчины. Об этом пишет газета Le Figaro.

По данным издания, мужчина обратился в больницу в связи с дискомфортом в области прямой кишки и заявил, что там находится инородный предмет.

«В процессе удаления объекта хирург идентифицировал в нем боеприпас периода Первой мировой, протяженностью приблизительно 16 сантиметров при диаметре в 4 сантиметра», — говорится в материале.

Отмечается, что пациенту предстоит дать официальные показания касательно того, где он взял боеприпас. Тем не менее, власти не будут подвергать мужчину уголовному преследованию.

До этого в Индии мужчина попал в больницу после экспериментов с пылесосом. В день инцидента он убирал помещение мастерской с ткацким станком с помощью воздушной трубки, подключенной к компрессору. В какой-то момент он решил вставить трубку в задний проход.

В результате у него вздулся желудок, появилась одышка. В этот момент недалеко находились коллеги, они привезли его в больницу, где пострадавшего направили в отделение интенсивной терапии. Врачи спасли его.

Ранее во время празднования Нового года у россиянина застрял мандарин в заднем проходе.
 
Теперь вы знаете
Посуда с токсичным свинцом оказалась в домах большинства россиян. Это опасно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!