В крупных городах Германии приостановится общественный транспорт из-за забастовок

В крупнейших городах Германии в понедельник, 2 февраля, состоятся масштабные забастовки, в ходе которых будет приостановлено движение общественного транспорта. Об этом говорится в анонсе профсоюза Ver.di.

Общественный транспорт полностью прекратит работу в Берлине, Гамбурге и Бремене. Кроме того, движение будет приостановлено почти во всех крупных городах Северного Рейна-Вестфалии, Мекленбурга-Передней Померании и Бранденбурга. Отмечается, что единственным регионом, который забастовки обойдут стороной, станет Нижняя Саксония.

В Баварии забастовки коснутся Мюнхена, Нюрнберга, Аугсбурга, Регенсбурга, Бамберга, Пассау, Ландсхута и Швайнфурта. На юго-западе страны движение приостановит транспорт в Штутгарте, Карлсруэ, Хайльбронне, Фрайбурге, Баден-Бадене, Эсслингене и Констанце.

Таким образом профсоюз пытается надавить на работодателей во всех 16 федеральных землях, в частности, с требованием сокращения суммарного рабочих часов в неделю и продолжительности смен. Члены профсоюза также требует увеличить перерывы для отдыха и повысить надбавки за выход на ночную смену и в выходные.

Согласно прогнозам, в забастовке примут участие около 100 тысяч работников 150 транспортных компаний.

Ранее стало известно, что во Франции полиция выйдет на протест из-за ухудшения условий труда.