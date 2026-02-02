В РАН указали на то, что россияне стали чаще материться

Лингвисты зафиксировали рост употребления матерных слов россиянами. Об этом сообщил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.

Он подчеркнул, что в настоящее время мата в лексиконе россиян стало значительно больше.

«Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать, что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли», — сказал Пахомов.

По словам эксперта, вместо избавления от матерных слов лучше заниматься просвещением и разъяснять носителям, как более уместно использовать эту лексику.

3 февраля отмечается ежегодный Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

До этого Пахомов опроверг информацию о том, что слово «жопа» внесли в список нецензурных. Пахомов отметил, что список нецензурных слов не меняется после выхода Толкового словаря государственного языка России, созданного сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Ранее в РПЦ призвали уравнять ответственность за мат и запрещенные вещества.