В РАН указали на то, что россияне стали чаще материться

Филолог Пахомов: россияне стали чаще употреблять матерные слова
Bert Flint/Shutterstock/FOTODOM

Лингвисты зафиксировали рост употребления матерных слов россиянами. Об этом сообщил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.

Он подчеркнул, что в настоящее время мата в лексиконе россиян стало значительно больше.

«Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать, что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли», — сказал Пахомов.

По словам эксперта, вместо избавления от матерных слов лучше заниматься просвещением и разъяснять носителям, как более уместно использовать эту лексику.

3 февраля отмечается ежегодный Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

До этого Пахомов опроверг информацию о том, что слово «жопа» внесли в список нецензурных. Пахомов отметил, что список нецензурных слов не меняется после выхода Толкового словаря государственного языка России, созданного сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Ранее в РПЦ призвали уравнять ответственность за мат и запрещенные вещества.
 
