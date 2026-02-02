На Камчатке нашли пропавших в районе термальных источников туристов

Спасатели нашли восемь туристов, пропавших в районе Пущинских термальных источников на Камчатке. Об этом написал на своей странице в «ВКонтакте» министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

«Спасатели и полиция проехали на снегоходах 10 км пути, встретили снегоход с двумя взрослыми, которые пробивали дорогу в сторону Пущино», — написал он.

Министр уточнил, что остальные трое взрослых и три ребенка находятся на базе отдыха в домике, куда спасатели и полиция уже выдвинулись для их эвакуации.

Позднее он опубликовал еще одно сообщение, в котором подтвердил, что оставшиеся в домике шесть человек спасены, группа движется к безопасному месту.

В ночь на 2 февраля в краевом МЧС сообщили, что пять человек, в частности трое детей, пропали в районе Пущинских термальных источников на Камчатке.

Пущинские термальные источники находятся в долине реки Правый Кашкан, возле склонов Ганальского хребта в Мильковском округе Камчатки.

