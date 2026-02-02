Ученый указал на «старение» ВИЧ-инфекции в России

Ученый Каримов: ВИЧ «постарел» и сместился на возрастную группу от 35 до 44 лет

Возрастной пик заболеваемости ВИЧ-инфекцией сместился на возрастную группу от 35 до 44 лет, при этом чаще заражаются мужчины. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела вирусологии Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, профессор Эдуард Карамов.

По его словам, приблизительно две трети зараженных ВИЧ — это мужчины.

«Если до середины 2000-х у нас главной пораженной группой была молодежь, то сейчас — это мужчины 40-44 лет. У женщин тоже пик сместился с 18-29 на 35-39 лет», — сказал Карамов.

Эксперт отметил, что вирус «постарел», а это говорит о существенных изменениях в структуре заболеваемости. Кроме того, они указывают на то, что российская молодежь стала внимательнее относиться к своему здоровью, отметил он.

Профессор добавил, что свыше 70% зараженных ВИЧ оказываются люди от 30 до 49 лет, а молодежь в возрастном диапазоне от 15 до 20 лет составляет менее 1%. При этом в начале 2000-х этот показатель равнялся 24% из-за активного распространения инфекции среди наркоманов.

Карамов отметил, что заболевание наиболее распространено на Чукотке, Алтае, в Самаре и Иркутской области — более 70 случаев на 100 тысяч населения.

Ранее в ВОЗ оценили перспективы создания вакцин от рака и ВИЧ.