В Египте за несколько дней лечения учительницы из Татарстана выставили счет на $11 тыс.

Клиника в Шарм-эш-Шейхе выставила семье учительницы из Татарстана Ольги Гардихановой, которая впала в кому в Египте из-за инсульта, счет в размере более $11 тыс. за четыре с небольшим дня пребывания после окончания страховки. Об этом РИА Новости рассказал сын россиянки Руслан Гардиханов.

«В больнице в Шарм-эш-Шейхе за четверо с половиной суток пребывания после того, как закончилась страховка, нам выставили счет на $11,5 тыс. Дальше ждать у нас времени не было. Мы бы потом просто финансово маму не смогли бы забрать», — пояснил Гардиханов.

Он также отметил, что в Центре медицины катастроф, который обычно организует эвакуацию граждан РФ в подобных ситуациях, не смогли предоставить точную информацию о сроках возможной транспортировки. Ожидание могло составить неделю или две, а средств на дальнейшее пребывание в египетской клинике у семьи не было. В связи с этим родственники приняли решение самостоятельно организовать транспортировку Ольги Гардихановой в Казань.

51-летняя Ольга Гардиханова оказалась в коме после перенесенного инсульта, случившегося сразу же по прибытии в египетский Шарм-эль-Шейх. Инцидент произошел вечером 4 января в аэропорту. Ольга Гардиханова пожаловалась на интенсивную головную боль и затрудненное дыхание. Вскоре после этого у нее произошла остановка сердца. Оперативно прибывшие на место медицинские работники смогли ее реанимировать. После проведения компьютерной томографии врачи диагностировали у нее инсульт, сопровождающийся обширным кровоизлиянием в мозг.

Министерство здравоохранения Татарстана 30 января сообщило о прибытии пациентки из Египта в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в Казани, где она находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии.

