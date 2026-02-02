Россиян предупредили о мошеннических письмах с «кешбэком» за онлайн-покупки

Мошенники рассылают в мессенджерах сообщения, завлекающие пользователей обещанием кешбэка за онлайн-покупки, сделанные на популярных маркетплейсах. В реальности, такие сообщения содержат вредоносные ссылки, ведущие на поддельные сайты сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«В мессенджере появляется уведомление, замаскированное под сообщение от известного маркетплейса. Например, текст может быть таким: «Вам положены 15% кешбэка за январские покупки! Активируйте бонус до 10 февраля!». Переход по ссылке ведет на скопированный сайт, имитирующий интерфейс личного кабинета маркетплейса или банка-партнера. В результате, после ввода учетных данных на поддельной странице, информация об аккаунте попадает в руки мошенников», — пояснили представители пресс-службы «Мошеловки».

Активные покупатели в онлайн-магазинах представляются основной целью данной мошеннической операции.

По оценке экспертов платформы, вероятность резкого увеличения числа подобных мошеннических атак высока именно в этом месяце. Выбор февраля не случаен, поскольку именно в этот период многие маркетплейсы проводят акции и предлагают программы кешбэка после новогодних распродаж.

«Преступники используют это как прикрытие для своих махинаций», — подчеркивают в «Мошеловке».

Специалисты рекомендуют избегать перехода по ссылкам, полученным в мессенджерах от незнакомых отправителей или якобы от служб поддержки, а для доступа к любому онлайн-сервису всегда вводить его адрес вручную в браузере или пользоваться сохраненными закладками.

Ранее мошенники использовали аналогичные схемы с рассылкой фальшивых уведомлений о переплате за ЖКХ.