Адвокат объяснила, как себя защитить, если не пускают в ресторан из-за фейс-контроля

Если гостя не пустили в ресторан из-за фейс-контроля и отказались объяснять причину, такая такая ситуация нередко заканчивается конфликтом уже на входе в заведение. Адвокат коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова рассказала «Газете.Ru», когда заведение вправе ограничить доступ посетителю, а когда отказ становится нарушением прав потребителя и может привести к судебной тяжбе.

Эксперт подчеркнула, что одна из обязанностей ресторанов — обеспечивать безопасное и комфортное времяпрепровождение его гостей. Безопасность же конкретного гостя зависит от людей, которые его окружают.

«Именно с этой целью рестораны ограничивают доступ в помещение лиц, которые помешают другим людям отдохнуть и могут нарушить правила поведения, и вводят так называемый фейс-контроль. При таких правилах работы заведения могут возникать конфликтные ситуации, из-за граждан, которых не пустили в ресторан», — объяснила она.

Глазкова разъяснила, что ресторан обязан оказать услуги каждому, и не вправе отдавать предпочтение одному посетителю перед другим.

«Все рестораны работают на основе публичного договора (оферты). И учитывая публичный характер договора, законным отказ будет лишь в том случае, если он обоснован условиями договора. Иначе такой отказ нельзя считать правомерным и посетитель, путь которому преградили в ресторан, вправе обратиться в суд за защитой своих прав», — рассказала юрист.

И главное здесь — формулировка, продолжила адвокат.

«Например, если на афише, на стенде у ресторана или в других общедоступных местах указано, что ресторан в определенную дату приглашает на романтический волшебный вечер и в спортивных костюмах вход запрещен, значит, это условие договора и его нужно соблюдать, — прокомментировала Глазкова. — В таком случае недопуск посетителя в ресторан в спортивном костюме будет законным в соответствии со статьей 436 Гражданского кодекса РФ».

Однако, если гостя не пустили в заведение без объяснения причины, лишь с замечанием, что он не прошел фейс-контроль, например, из-за неподходящей одежды, это прямое нарушение прав.

«В такой ситуации ресторан должен предоставить некий критерий неподходящей одежды, что является недопустимым. Не впуская гостя в ресторан, заведение фактически отказывается от заключения с ним публичного договора, чем нарушает права посетителя как потребителя. Если ресторан открыт для всех, право зайти в заведение и получить услугу гарантировано законом о защите прав потребителей», — объяснила она.

Грамотно сформулированные правила посещения ресторана помогут избежать подобных конфликтов. Важно, по замечанию адвоката, чтобы указанные правила размещали на доступных местах, на информационных стендах ресторана как при входе, так и внутри помещения, и каждый мог с ними ознакомиться.

«В случае нарушения прав посетитель вправе требовать объяснить конкретную причину отказа в посещении заведения, и причина не может быть надуманной. Ресторан обязан подтвердить отказ надлежащими доказательствами. В противном случае недопуск в заведение считается необоснованным и незаконным. Гость может попросить пригласить администратора и директора заведения, потребовать немедленно его ознакомить с правилами посещения ресторана. Посетитель также может воспользоваться книгой отзывов и предложений, и впоследствии вправе обратиться в суд с иском к ресторану о компенсации морального вреда и возмещении убытков, штрафа по закону о защите прав потребителей», — подвела итог Глазкова.

