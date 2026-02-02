В СКР сообщили подробности об исчезновении семьи Усольцевых

Телефон Ирины Усольцевой, которая в сентябре прошлого года вместе с супругом и дочерью пропала в горной местности Красноярского края, не ловил сигнал в месте их исчезновения. Об этом ТАСС рассказала заместитель начальника первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета РФ по региону Яна Сырымбетова.

Она пояснила, что 28 сентября 2025 года, в день пропажи семьи, у Ирины Усольцевой был телефон. Однако ее оператор связи не ловит в самом поселке Кутурчин, поэтому сигнал не фиксировался.

Ранее сообщалось, что версия о несчастном случае в истории с пропажей семьи Усольцевых в Красноярском крае является наиболее вероятной, поскольку в районе, где пропали люди, очень сложные условия, погода там меняется непредсказуемо.

Утром 30 января пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования Красноярского края «Спасатель» сообщила о возобновлении спасателями поисков семьи Усольцевых в районе Красноярска после перерыва.

В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью. Семья шла в сторону горы Буратинка, но через несколько дней перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Специалисты и волонтеры организовали масштабные поиски, активная фаза которых завершилась 12 октября. Поисковые работы были самыми масштабными в регионе, но семью не нашли.

В Красноярском крае недалеко от места исчезновения Усольцевых пропал мужчина.