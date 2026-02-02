Размер шрифта
Врачи назвали прививку, которую следует сделать до конца февраля

Yahoo: до конца февраля необходимо вакцинироваться от гриппа
Global Look Press

Медики настоятельно рекомендуют сделать до конца февраля прививку от гриппа. Об этом сообщает портал health.yahoo.com.

В материале поясняется, что в зимнее время многие вирусы циркулируют одновременно. Поэтому иммунная система человека может быть атакована одновременно несколькими вирусами, что значительно увеличивает вероятность заболевания. Кроме того, распространению инфекций способствуют длительное пребывание в помещении, плотный график социальных мероприятий и раздражающий дыхательные пути сухой зимний воздух.

В этих условиях следует до конца февраля вакцинироваться от гриппа, поскольку пик этого заболевания длится с декабря по март.

30 декабря в Роспотребнадзоре заявили, что уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями в стране сохраняется, среди вирусов гриппа доминирует гонконгский грипп.

Ранее академик назвал пять вакцин, продлевающих жизнь.
 
