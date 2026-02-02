В России назвали цели новых российских ударов по Украине

RusVesna: ВС РФ определили Киев и область целью атаки в ночь со 2 на 3 февраля

Вооруженные силы России определили Киев и область в качестве главной цели атаки в ночь со 2 на 3 февраля. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna), ссылаясь на украинские мониторинговые ресурсы.

«Аналитики противника сообщают, что Армия России проводит передислокацию боевых самолетов стратегической авиации между аэродромами в рамках подготовки к нанесению массированного ракетно-беспилотного удара», — сказано в публикации.

Незадолго до этого сообщалось, что в Харькове произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Накануне в Харькове и его окрестностях раздались взрывы. Первый был слышен за городом, а второй — в самом населенном пункте.

В ночь на 1 февраля в Сумах тоже произошел взрыв.

Ранее российские военные уничтожили два предприятия с уникальным оборудованием в Киеве.