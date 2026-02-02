Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Трамп пошутил о включении в состав США трех новых штатов

WP: Трамп пошутил о вхождении Венесуэлы, Канады и Гренландии в состав США
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме высказался о потенциальном включении Венесуэлы, Канады и Гренландии в состав Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Я никогда не собирался делать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия станет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м», — заявил президент на приеме в Вашингтоне 30 января.

В шутливой манере глава администрации допустил, что ему, возможно, придется отвлечься от выступления, чтобы лично проконтролировать вторжение США в Гренландию. Затем он добавил: «Мы не будем вторгаться в Гренландию. Мы просто ее купим».

В ходе мероприятия американский лидер также в шутку пригрозил мерами в отношении Кевина Уорша, выдвинутого им же на должность председателя совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняющей функции центрального банка США). «Если он не будет снижать базовую процентную ставку, я подам на него в суд», — заявил Трамп.

Чуть позже он сказал журналистам, что многое из того, что он произнес, было «шуткой».

«Это шутка. Это вечер комедии», — заключил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что по Гренландии «многие вопросы согласованы».
 
Теперь вы знаете
Посуда с токсичным свинцом оказалась в домах большинства россиян. Это опасно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!