Юрист оценил возможность изъятия питомца за долги хозяина

Юрист: питомца могут изъять и продать на аукционе за долги хозяина
Судебные приставы имеют право включить домашнего питомца в опись имущества должника, изъять его и реализовать на торгах для погашения долгов. Об этом РИА Новости рассказал юрист Илья Русяев.

«Это юридически возможно, потому что по Гражданскому кодексу к животным применяются общие правила об имуществе, если законом или иным правовым актом не установлено иное», — пояснил Русяев.

Действующий закон об исполнительном производстве регламентирует перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание. В частности, в этот список входят продукты питания, денежные средства в размере не ниже установленного прожиточного минимума должника, а также предметы обычной домашней обстановки, обихода и личного пользования, за исключением драгоценностей и предметов роскоши.

«В данном перечне отсутствует прямое указание на домашних питомцев», — подчеркнул юрист.

Русяев также разъяснил, какие виды домашних животных защищены от изъятия, а какие могут быть конфискованы. К примеру, коровы, козы, куры или пчелы, используемые для ведения личного подсобного хозяйства, находятся под защитой от взыскания в определенных пределах. Однако домашние животные, такие как кошки, собаки, декоративные грызуны, птицы и аквариумные рыбки, содержащиеся в качестве компаньонов, а не для хозяйственных целей, формально не подпадают под эту защиту.

Ранее была раскрыта сумма долга, при которой приставы могут изъять имущество.
 
