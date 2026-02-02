Экономист рассказал о последствиях лимита на прием наличных банкоматами

Жесткий лимит на прием наличных банкоматами создаст масштабные проблемы для граждан, предпринимателей, банков, контролирующих органов, повысит издержки бизнеса и затормозит развитие цифровизации в России. Об этом «Российской газете» заявил профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.

Он пояснил, что усиление контроля за наличным денежным обращением, прежде всего, требуется для повышения собираемости налогов. Однако жесткий лимит на прием наличных банкоматами не приведет к обелению экономики, а лишь создаст прямо противоположные предпосылки. Экономист отметил, что сейчас в России уже выстроены и отлажены системы контроля, которые позволяют эффективно отслеживать безналичные денежные потоки. При выявлении нарушений налоговая служба проводит проверки и доначисляет налоги.

Войлуков подчеркнул, что ограничения на прием наличных в банкоматах создадут неудобства законопослушным гражданам и в тоже время способны спровоцировать рост оборота в теневой экономике.

30 января министерство финансов России предложило ограничить одним миллионом рублей сумму, которую россияне могут вносить в месяц на счет через банкоматы.

Ранее Минфин предложил запретить крупные сделки с наличными между юрлицами и физлицами.