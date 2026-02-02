Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна

Экономист рассказал о последствиях лимита на прием наличных банкоматами

Экономист Войлуков: лимит на прием наличных банкоматами создаст проблемы
Мария Девахина/РИА Новости

Жесткий лимит на прием наличных банкоматами создаст масштабные проблемы для граждан, предпринимателей, банков, контролирующих органов, повысит издержки бизнеса и затормозит развитие цифровизации в России. Об этом «Российской газете» заявил профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.

Он пояснил, что усиление контроля за наличным денежным обращением, прежде всего, требуется для повышения собираемости налогов. Однако жесткий лимит на прием наличных банкоматами не приведет к обелению экономики, а лишь создаст прямо противоположные предпосылки. Экономист отметил, что сейчас в России уже выстроены и отлажены системы контроля, которые позволяют эффективно отслеживать безналичные денежные потоки. При выявлении нарушений налоговая служба проводит проверки и доначисляет налоги.

Войлуков подчеркнул, что ограничения на прием наличных в банкоматах создадут неудобства законопослушным гражданам и в тоже время способны спровоцировать рост оборота в теневой экономике.

30 января министерство финансов России предложило ограничить одним миллионом рублей сумму, которую россияне могут вносить в месяц на счет через банкоматы.

Ранее Минфин предложил запретить крупные сделки с наличными между юрлицами и физлицами.
 
Теперь вы знаете
Посуда с токсичным свинцом оказалась в домах большинства россиян. Это опасно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!