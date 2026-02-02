Украинцам предложили покупать генераторы в кредит на фоне энергокризиса

На фоне серьезного энергетического кризиса на Украине государственный «Ощадбанк» запустил несколько кредитных программ, предназначенных для приобретения энергетического оборудования. Об этом сообщает РИА Новости.

Программа «Моя энергонезависимость» позиционируется как беспроцентная, однако имеет ряд существенных ограничений. Она доступна исключительно владельцам частных домов и предусматривает финансирование только альтернативных источников энергии – солнечных панелей или ветровых установок. Популярные в условиях перебоев с электричеством генераторы, котлы и резервуары не подпадают под условия данной программы.

Программа «Зеленая энергия» предоставляет кредиты под высокую процентную ставку – до 19,5% годовых. Это собственная инициатива банка, не предусматривающая компенсацию процентов со стороны государства, но предлагающая более широкий спектр оборудования: солнечные панели, тепловые насосы, солнечные батареи и аккумуляторы, ветровые станции и генераторы, а также сопутствующее оборудование.

Кроме того, «Ощадбанк» реализует программу «Моя новая энергия» совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). В рамках этой программы можно приобрести и установить гибридные системы электропитания (солнечные панели и литий-железо-фосфатные аккумуляторы) из утвержденного списка Green Technology Selector (GTS). Процентная ставка заявлена от 21,1% годовых, но фактическая годовая процентная ставка составляет 57,19%.

Аналогичные кредитные программы для приобретения энергетического оборудования предлагают и другие украинские банки, такие как А-банк, Укргазбанк и Приват.

Ранее в Киеве раскрыли преступную схему по закупке генераторов по завышенным ценам.