В Босфоре у 108-метрового сухогруза произошла поломка двигателя

Береговая охрана: шедшее в Болгарию 108-метровое судно остановилось в Босфоре
Агентство Анадолу

В Босфорском проливе у 108-метрового сухогруза LADY SHAM, направлявшегося в Болгарию, вышла из строя двигательная установка. Судно было оперативно отбуксировано в безопасное место, сообщило турецкое управление береговой охраны в соцсети X.

«Во время плавания из Стамбула в Болгарию у судна LADY SHAM длиной 108 метров произошла поломка двигателя в районе бухты Кечилик в Стамбульском проливе. Благодаря вмешательству нашего буксира судно не было отнесено к берегу», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что благодаря скоординированным действиям Центра управления движением судов в Стамбуле, а также при сопровождении лоцмана и буксиров KURTARMA-9 и KURTARMA-11, LADY SHAM было благополучно отбуксировано в район якорной стоянки Бююкдере.

В январе судоходство в проливе Дарданеллы было временно ограничено из-за технических неполадок на грузовом судне. Причиной стал сухогруз Boston Beacon под флагом Мозамбика, следовавший из египетского Порт-Саида в турецкую Ялову. У судна длиной 274 метра произошел отказ генератора, что и привело к нарушению нормального графика движения.

Ранее «зомби-танкер» с россиянами на борту несколько дней дрейфовал у Гибралтара из-за поломки двигателя.
 
