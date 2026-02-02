Появилось видео, как штормовая волна смывает дом

В США дом смыло во время шторма в Северной Каролине

В штате Северная Каролина на юго-востоке США во время шторма смыло дом на сваях. Видео показал телеканал NBC.

На опубликованных кадрах видно, как пострадавший дом, который до шторма стоял на побережье, качается на волнах во время бури. В воде вокруг плавают доски, обшивка домов и куски мебели.

По данным Службы национальных парков США, десятки зданий в регионе получили повреждения из-за непогоды.

«Боже, дом вдали тоже сейчас снесет, ребята. Ничего себе! И вот этот дом тоже. Господи, дом, в котором я нахожусь, как будто тоже вот-вот смоет», — комментирует происходящее голос за кадром.

В середине января гигантская волна унесла человека в море у берегов Аргентины. Она внезапно обрушилась на пляжи Санта-Клара-дель-Мар и Мар-дель-Плата. Один человек перенес сердечный приступ, еще 34 получили ранения.

Ранее из-за одного удара молнии пострадали более 70 сторонников экс-президента Бразилии.