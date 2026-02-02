Критическая ситуация в энергетике Украины все сильнее сказывается не только на населении, но и на представителях власти. Об этом заявил глава Николаевской области Виталий Ким в интервью британскому изданию The Independent и призвал правительство в Киеве к началу мирных переговоров.

Ким считает, что сейчас главным приоритетом для Киева должны быть люди, а не территории, подчеркивая, что времени осталось немного. Он отметил крайнюю усталость и истощение населения Украины.

«Для меня лично победа – наши границы с 1991 года, где люди счастливы и не погибают, но все очень устали. Поэтому для украинского народа, я считаю, победа – это просто прекращение конфликта и гарантии безопасности будущего», – подчеркнул политик.

Почти вся территория Украины оказалась охвачена масштабными отключениями электроэнергии. Причиной коллапса стало синхронное отключение высоковольтных линий, связывающих энергосистемы Украины с Румынией и Молдавией, а также нарушение соединения между западной и центральной частями украинской энергосистемы. Ситуация привела к серьезным последствиям: в ряде городов, включая Киев, прекращено водоснабжение, отопление, и приостановлено движение метрополитена.

Ранее Зеленского призвали посетить Москву для переговоров по Украине.