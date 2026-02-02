Врач-гастроэнтеролог предостерегла от одной ошибки, совершаемой за завтраком

Гастроэнтеролог Лигрести: нельзя пренебрегать белком и клетчаткой за завтраком

Завтрак, богатый питательными веществами, запускает слаженную работу желудочно-кишечного тракта на весь день, поддерживая здоровье кишечника. Об этом заявила гастроэнтеролог Розарио Лигрести в интервью изданию Parade, указав на распространенную ошибку в утреннем рационе многих людей.

«Воспринимайте свой завтрак как стартовый сигнал для всех систем вашего кишечника. Первые продукты, поступающие в организм утром, определяют темп пищеварения и активность кишечной микрофлоры,» – объясняет доктор.

Лигрести призвала не пропускать завтрак и не пренебрегать употреблением клетчатки и белка в утренние часы.

«Белок и клетчатка – это идеальное сочетание для здорового завтрака, поддерживающего кишечник. Я настоятельно рекомендую включать их в свой утренний рацион», – подчеркнула она.

