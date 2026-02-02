Назван победитель премии «Грэмми» в номинации «Лучший рок-альбом»

Американская рок-группа Turnstile стала обладателям музыкальную премии «Грэмми» в номинации «Лучший рок-альбом». Об этом было объявлено во время предварительной церемонии награждения, которая проходит в Лос-Анджелесе.

Коллектив получил награду за свою пластинку Never Enough. Претендентами на получение премии в этой категории также были Deftones с альбомом Private Music, Haim с пластинкой I Quit, группа Linkin Park с альбомом From Zero, а также Yungblud с пластинкой Idols.

Американский рэпер Кендрик Ламар был номинирован на музыкальную премию «Грэмми» в восьми категориях. Он претендует на победу в номинациях «Запись года», «Альбом года», «Песня года», «Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой», «Лучшее рэп-исполнение» (две песни), «Лучшее исполнение мелодичного рэпа», «Лучшая рэп-песня», «Лучший рэп-альбом».

Конкурентами Ламара в основных категориях являются Бэд Банни, Леди Гага и Сабрина Карпентер. Если рэпер выиграет «Альбом года», то это будет первая победа хип-хопа в этой категории с 2004 года.

Ранее голую жену Канье Уэста выгнали с премии «Грэмми» в США.