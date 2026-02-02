Россиянам объяснили, нужно ли мыть банку с газировкой перед тем, как из нее пить

Риск получить серьезную инфекцию, если не помыть банку с газировкой перед употреблением, незначительный. Однако важно проявлять бдительность, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Сергей Шихов.

«Мыть банку или не мыть — это вопрос здравого смысла. Если отследить путь банки от производителя алюминиевой тары до предприятия розничной торговли, то он сопровождается постоянной мойкой-дезинфекцией и находится под контролем службы качества. На этапе формирования групповой упаковки (ящики по 3-20 банок) алюминиевая тара гарантированно чистая», — объяснил он.

При хранении на прилавках в розничной сети после раскладки (извлечении банок из групповой упаковки) явные риски возникают при длительном хранении или нарушении правил торговли.

«Из примеров нарушения правил хранения, торговли и наличия гигиенических рисков: неправильное хранение, грязные полки или тара; размещение напитков в запрещенных зонах или без соблюдения порядка», — отметил Шихов.

По словам эксперта, опасность инфицирования при питье из алюминиевой банки, когда потребитель напрямую касается губами верхней части тары, незначительна, но всегда необходима бдительность для оценки рисков.

«Если вы испытываете недоверие к предприятию торговли или видите признаки нарушений правил хранения и реализации, то рекомендуется предварительно помыть банку с моющим раствором (жидким мылом или средством для мытья посуды) с последующим ополаскиванием под проточной водой», — резюмировал он.

