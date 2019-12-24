В России более 18 тыс школ отказались от мобильных телефонов

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что в России уже 18 600 школ отказались от мобильных телефонов во время учебного процесса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам министра, некоторые отмечают, что при запрете телефонов во время учебного процесса, дети будут их терять, а также устройства могут быть необходимы для связи с родителями. Однако Васильева убеждена, что телефоны отвлекают и вредят здоровью.

«На сегодняшний день какая картина: у нас 18 600 школ отказались от телефонов в учебном процессе, это чуть меньше, чем половина», — рассказала министр.

По ее словам, в результате запрета повысилась внимательность, снизилась тревожность, повысилась вербальная коммуникация и увеличился уровень двигательной активности.

«Телефоны не должны использоваться во время учебного процесса. Интересно другое, школа в праве сама принять. Решение без наших рекомендаций, будут там мобильные телефоны или нет», — подчеркнула Васильева.

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