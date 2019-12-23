Экстрадицию россиянина Винника из Греции приостановили

Греческий суд решил приостановить решение Минюста об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на его адвокатов.

Как стало известно, в понедельник, 23 декабря, председатель четвертого департамента госсовета Греции издал временный судебный запрет на выдачу Винника.

Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.

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