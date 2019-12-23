В Германии нашли пропавшего два года назад подростка в шкафу у педофила

Правоохранители обнаружили в шкафу у мужчины, осужденного за хранение детской порнографии, подростка, который пропал еще в 2017 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Более двух лет полиция искала следы пропавшего без вести 15-летнего подростка. Найти молодого человека удалось во время обысков квартиры 44-летнего мужчины, которого уже заподозрили в распространении детской порнографии. Полицейские обнаружили подростка в шкафу и сразу же задержали мужчину.

В настоящее время подросток встретился со своей матерью. С ним работают психологи.

Следствие по данному инциденту продолжается.

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