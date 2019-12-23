Подполковника полиции в Крыму задержали за производство суррогатного алкоголя

Главу отделения МВД России по крымскому городу Армянск задержали по подозрению в производстве алкоголя, опасного для жизни и здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы полуострова.

Уточняется, что задержанный Игорь Домрачев подозревается в деянии, предусмотренном статьей «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Источник в правоохранительных органах пояснил, что Домрачеву грозит до двух лет лишения свободы.

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