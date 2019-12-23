Путин на поезде проедет по Крымскому мосту

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства в понедельник, 23 декабря, примет участие в открытии железнодорожного движения через Крымский мост, проехав в поезде из Крыма в сторону Краснодарского края. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, Путин также выступит перед рабочими, которые строили мост, пообщается с ними, пока будет ехать в поезде, а также получит краткий брифинг от министра транспорта Дитриха. Уже после этого будет открыто постоянное железнодорожное сообщение.

Пресс-секретарь отметил, что открытие Крымского моста — «важнейшее событие для нашей страны».

Крымский мост — самый протяженный в России и Европе мост — 19 километров.