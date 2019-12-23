В Челябинске арестовали мужчину, убившего младенца из-за плача
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Следователи арестовали жителя Челябинска по делу об убийстве месячного сына из-за плача. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
29-летнему жителю города предъявлено обвинение по статье «Убийство».
По данным следствия, вечером 19 декабря 2019 года обвиняемый избил ребенка до смерти, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что мужчина несколько раз ударил ребенка и бросил на пол с высоты собственного роста.
Мужчина полностью признал свою вину.
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