В Челябинске арестовали мужчину, убившего младенца из-за плача

Следователи арестовали жителя Челябинска по делу об убийстве месячного сына из-за плача. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

29-летнему жителю города предъявлено обвинение по статье «Убийство».

По данным следствия, вечером 19 декабря 2019 года обвиняемый избил ребенка до смерти, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что мужчина несколько раз ударил ребенка и бросил на пол с высоты собственного роста.

Мужчина полностью признал свою вину.

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