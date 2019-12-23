В Мурманский области 31 декабря объявили выходным днем для бюджетников

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Чибиса, он подписал распоряжение о переносе выходного дня с 31 на 28 декабря с учетом мониторинга общественного мнения.

Отмечается, что губернатор рекомендовал руководителям предприятий и организаций последовать его примеру.

Ранее в ряде регионов России 31 декабря также объявили выходным днем.

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