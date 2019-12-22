Патриарх Кирилл призвал священников лично улаживать конфликты в семьях, где есть насилие

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников лично улаживать конфликты в семьях, где есть домашнее насилие, сообщает «Интерфакс».

После службы в храме Феодора Ушакова в Южном Бутове патриарх рассказал, что ознакомился с аргументами сторонников и противников закона о борьбе с домашнем насилием. По его словам, если бы люди слушали «как Бог требует от нас строить семейную жизнь», насилия в семьях бы не было.

Поэтому, он заявил, что «на передовой» предупреждения насилия должна быть Церковь.

В этой связи он призвал священников работать с семьями, где есть насилие.

«Работайте с семьями, с мужем, женой, детьми! Не стесняйтесь приходить в семьи, где, сохрани Бог, действительно есть проявления насилия или вообще царят глубокие неурядицы. Ваше присутствие может радикально изменить отношения между мужем и женой, детьми и родителями», — сказал патриарх Кирилл.

По его словам, РПЦ является самым важным в деле преодоления семейного насилия.

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