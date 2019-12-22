В воскресенье в Москве ожидается до +5°С
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В Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5°C и небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха составит от +3°C до +5°C. Будет облачно, а местами возможен Небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 10 м/с
Ночью температура воздуха составит от +3°C до +5°C. Сохранится юго-восточный ветер до 10 м/с.
Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба днем и 738 мм — ночью.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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