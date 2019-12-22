Почти 20 бандитов погибли во время драки в тюрьме Гондураса
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В тюрьме Гондураса между враждующими группировками бандитов произошла драка, в результате которой погибли около 18 человек, сообщает Reuters.
По словам представителя службы безопасности Антонио Коелло, эта одна из самых ужасных вспышек насилия в тюрьме.
«По меньшей мере, 18 заключенных были убиты и 16 ранены», — уточнил Коелло.
По словам местных властей, потасовка произошла между враждующими бандами. Силы безопасности вошли в тюрьму для пресечения насилия и установления порядка.
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