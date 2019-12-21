Москвичей предупредили о сильном тумане ночью

Москвичей предупредили о сильном тумане с видимостью 100-500 метров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главк МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, туман начнется в 00.00 и закончится в 10.00 22 декабря.

В МЧС рекомендовали водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров. Пешеходам посоветовали при передвижении по обочине обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

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