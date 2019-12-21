В Петербурге обрушился фасад исторического здания при подготовке к реконструкции

В Санкт-Петербурге обрушился фасад исторического здания табачной фабрики XIX века во время подготовки к реконструкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников.

Часть фасадной стены обрушилась на улице Бронницкой, 11. На данный момент собственнику указали прекратить работы по разборке фасадной стены.

До этого на объекте стартовали работы по разборке конструкций. Проект реконструкции был согласован, однако в нем не было прописано требование сохранить наиболее ценную историческую часть.

«Историческая фасадная стена в соответствии с проектом, который получил положительное заключение, предполагалась к сохранению», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что здание табачной фабрики было построено в 1880 году, а в 2013 году признано объектом культурного значения.