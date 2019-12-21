Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача

Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Согласно предварительной версии, вечером 19 декабря в квартире одного из домов Ленинского района областного центра пьяный 29-летний мужчина из-за плача убил месячного сына.

«Причинил ему смертельные травмы, несколько раз ударив ребенка и бросив на пол с высоты собственного роста», — говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно, против мужчины возбудили дело по статье УК России «Убийство малолетнего».

Отмечается, что подозреваемого уже задержали.

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