Названы причины пожара в колледже Одессы

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что причиной пожара в колледже Одессы, где погибли 16 человек, было возгорание электрооборудования, передает РИА «Новости».

По основной версии правительственной комиссии, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда огонь распространился.

Премьер-министр также отметил, что люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Гончарук заявил, что непосредственные причины и виновников трагедии определит суд.

4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате происшествия погибли 16 человек, еще 30 пострадали. Было заведено уголовное дело.

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