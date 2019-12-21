Бывшего и действующего полицейских в Бурятии подозревают в убийстве двух девушек

Сотрудники СК России по Бурятии задержали бывшего и действующего сотрудников полиции, обвиняемых в убийстве двух девушек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в августе 2002 года два сотрудника милиции вместе со знакомыми девушками 17 и 18 лет приехали в Кабанский район в местности «Клюквенная падь». Там они стали употреблять спиртные напитки. Во время застолья между пьяными милиционерами и девушками произошла ссора. В результате мужчины при помощи топора расправились с потерпевшими.

Уточняется, что опытные сотрудники отдела обратили внимание на ряд обстоятельств, которые, спустя 17 лет, позволили выйти на след подозреваемых, один из которых до сих пор работал в полиции.

В настоящее время подозреваемые арестованы.

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