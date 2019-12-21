Не менее 18 человек погибли и 16 ранены во время бунта в тюрьме Гондураса

В тюрьме города Тела на атлантическом побережье Гондураса заключенные, некоторые с огнестрельным оружием, устроили бунт. В результате погибли не менее 18 человек, еще 16 были ранены. Об этом сообщает Washington Post.

Уточняется, что это произошло через несколько дней после того, как Гондурас объявил чрезвычайное положение в своей тюремной системе. Эта мера приостановила полномочия Национального пенитенциарного института и заменила управление в тюрьмах специальной комиссией, возглавляемой военными и полицейскими.

За шесть месяцев власти планируют искоренить коррупцию и насилие в пенитенциарной системе страны.

В тюрьмах Гондураса ежедневно регистрируются побеги, обращение огнестрельного оружия и острых предметов, а также наркотики и мобильные телефоны, используемые для совершения преступлений.