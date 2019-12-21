После пожара в Одессе сменилось руководство Госслужбы по ЧС
После пожара в колледже в Одессе были уволены глава региональной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. Об этом сообщает РИА «Новости».
Новым главой Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области назначен Вадим Шулюк, который ранее занимал пост первого заместителя начальника.
4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате происшествия погибли 16 человек.
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