После пожара в Одессе сменилось руководство Госслужбы по ЧС

После пожара в колледже в Одессе были уволены глава региональной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новым главой Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области назначен Вадим Шулюк, который ранее занимал пост первого заместителя начальника.

4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате происшествия погибли 16 человек.

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