СК установил личность устроившего стрельбу на Лубянке

Следственный комитет сообщил что, стрельбу на Лубянке в Москве устроил 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ходе расследования установлена личность нападавшего, это 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причины, толкнувшие его на совершение преступления, устанавливаются.

В четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Президенту России Владимиру Путину также сообщили о нападении.

По факту преступления СК России возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате стрельбы.

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