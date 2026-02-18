Западные кураторы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не спустят на тормозах коррупционный трек украинского президента Владимира Зеленского. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя задержание и арест бывшего министра энергетики, экс-главы минюста Германа Галущенко.

«Задержание Галущенко демонстрирует, что НАБУ и те, кто стоят за НАБУ, настроены достаточно серьезно и не намерены просто так спустить на тормозах коррупционный трек Зеленского, не использовав весь его потенциал», — сказал дипломат.

Накануне Высший антикоррупционный суд Украины заключил под стражу Галущенко, которому вменяется отмывание средств компании «Энергоатом». Прокурор просил определить возможность выхода под залог в размере 425 млн гривен, но суд назначил сумму залога в 200 млн гривен.

16 февраля экс-министру предъявили обвинения в отмывании денег и участии в преступной организации в рамках дела Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского. Следователи считают, что Галущенко помог группе Миндича вывести для последующего отмывания $112 млн компании «Энергоатом». За это экс-министр получил порядка $12 млн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

