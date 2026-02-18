Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В МИД России оценили влияние ареста экс-министра энергетики Украины на Зеленского

Мирошник: кураторы НАБУ не спустят на тормозах коррупционный трек Зеленского
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Западные кураторы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не спустят на тормозах коррупционный трек украинского президента Владимира Зеленского. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя задержание и арест бывшего министра энергетики, экс-главы минюста Германа Галущенко.

«Задержание Галущенко демонстрирует, что НАБУ и те, кто стоят за НАБУ, настроены достаточно серьезно и не намерены просто так спустить на тормозах коррупционный трек Зеленского, не использовав весь его потенциал», — сказал дипломат.

Накануне Высший антикоррупционный суд Украины заключил под стражу Галущенко, которому вменяется отмывание средств компании «Энергоатом». Прокурор просил определить возможность выхода под залог в размере 425 млн гривен, но суд назначил сумму залога в 200 млн гривен.

16 февраля экс-министру предъявили обвинения в отмывании денег и участии в преступной организации в рамках дела Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского. Следователи считают, что Галущенко помог группе Миндича вывести для последующего отмывания $112 млн компании «Энергоатом». За это экс-министр получил порядка $12 млн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее замешенный в деле Миндича экс-министр раскрыл, на какие деньги его сын учился в Швейцарии.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!