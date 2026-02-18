На Кубе выросли цены на туристические услуги из-за блокады США

Туристические услуги на Кубе подорожали на фоне энергетической блокады острова со стороны США. Об этом сообщил РИА Новости инструктор по дайвингу компании «Рускубадайвинг» Кирилл Путинцев, работающий и проживающий на кубинском курорте Варадеро.

«Дефицит топлива в курортной зоне сказывается на сфере услуг трансфера и дайвинг-экскурсий, приводит к повышению цен», — сказал он.

12 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очень тяжелой ситуацию на Кубе. По ее словам, из-за энергетической блокады США возникла очень тяжелая ситуация с полетами на остров отечественных авиакомпаний «Россия» и Северный ветер». Захарова отметила, что «внешние силы» добиваются обострения энергетического кризиса на Кубе, рассчитывают спровоцировать недовольство населения. Представитель МИД добавила, что дипломаты оказывают застрявшим на острове россиянам всю необходимую помощь для их возвращения на родину.

В конце января президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайный режим и дополнительные пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. В Гаване назвали это шантажом и нарушением свободной торговли. После прекращения поставок и топливного дефицита на Кубе начались отключения света и проблемы с топливом.

Ранее папа Римский призвал не допустить страданий кубинцев.